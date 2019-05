Mistede herredømmet over bil og kørte gennem hæk

En 45-årig mand mistede lørdag herredømmet over sin bil ved Ribe. Det betød, at han kørte gennem en hæk og ramte en parkeret bil på den anden side.

Færdselsuheld: På Kærbølvej lidt uden for Ribe mistede en 45-årig mand lørdag formiddag herredømmet over sin bil. Syd- og Sønderjyllands Politi fik klokken 11.30 en melding om uheldet. Her var manden kørt igennem en hæk og havde på den anden side ramt en parkeret bil. Manden, der kommer fra Ribe, blev efterfølgende kørt til sygehuset. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.