RIBE: Syd- og Sønderjyllands Politi fik tirsdag klokken 17.04 en anmeldelse om, at to mænd, som blev betegnet som østeuropæere gik og kiggede ind ad vinduet hos Ribe Bilsyn på Industrivej. De to mænd skulle angiveligt også have kigget på noget skrot, som ligger ved firmaet. Politiet sendte en patrulje til stedet, men da betjentene kom til stede var der hverken spor af de to mistænkelige mænd eller af anmelderen. Der var heller ikke nogle tegn på indbrud eller tyveri.OM