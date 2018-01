Mistænkelig personer ved VW

Ribe: Kl. 00.45 natten til fredag bemærker en politipatrulje, at flere biler holder med lys på ved VW på Industrivej. Da politiet senere kører forbi stedet, finder man det mistænkeligt, at lyset nu er slukket på bilerne, hvorefter patruljen beslutter sig for at undersøge stedet. Her ser man en person løbe fra stedet, og man kan efterfølgende se, at der er pillet ved instrumentbrættet i to biler. Politiet havde dog svært ved at se, hvad der er præcist var foregået, hvorfor man følger op på sagen. kwe