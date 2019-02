Misbrugscenter var tæt på lukning: Nu skal sygehusets læger hjælpe narkomaner

HJÆLP TIL NARKOMANER

Esbjerg Kommune har det overordnede ansvar for, at borgerne i substitutionsbehandling får den nødvendige behandling.



Efter tidligere påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og krav til patientsikkerheden ønsker kommunen en stabil lægebemanding.



Center for Misbrug & Udsatte har haft problemer med at rekruttere læger. Centret har derfor rettet henvendelse til Region Syddanmark for at få en aftale om, at regionen ved behov vil understøtte lægebemandingen. Formålet er at opnå større driftssikkerhed, og at der er den fornødne lægebemanding.



Hvis aftalen godkendes administrativt og politisk, vil den træde i kraft 1. marts 2019.



I øjeblikket har misbrugscentret de nødvendige læger.



Den faste udgift bliver på 64.426 kroner årligt for Esbjerg Kommune.



I BEHANDLING31. juli 2018: 239 i substitutionsbehandling (metadon eller lignende) 52 fik benzodiazepiner (beroliger, dæmper uro, angst og søvnløshed) efter behandlings- og nedtrapningsplan, hvilket var en mangel tidligere og udløste påbud.



