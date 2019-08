Misbrug i familien: Børn slipper skammen når de får lov at fortælle

Fireårigt projekt i Esbjerg-området kan blive udbredt til store dele af Danmark for at hjælpe børn og unge i familier med alkohol-, narko- eller pillemisbrug.

Ud over behandlingen har huset også en café, der drives af 12 frivillige. Her kan de unge mødes og på den måde fastholde kontakt med hinanden.

Behovet i Esbjerg og i en afdeling i Nordjylland er så stort, at organisationen bag, KFUM's Sociale Arbejde, nu søger penge til flere huse i andre områder i Danmark. Det vil kræve et større millionbeløb, som man har søgt om fra en pulje hos Socialstyrelsen. I puljen er der afsat 284 millioner kroner specifikt til børn og unge, der vokser op i misbrugsfamilier.

KFUM Sociale Arbejde har 100 års historie med drift af væresteder for udsatte. Det sociale arbejde er forankret i den danske folkekirke, men er ikke missionerende. I Esbjerg driver de cafeen Finns Paraply, Korn80 for unge og og det midlertidige botilbud til kvinder Stormly. Alle tilbud er for udsatte og sårbare mennesker. 122.000 børn vokset op i familier med misbrug af alkohol, piller eller stoffer. To elever i folkeskoleklasse er således statistisk set ramt misbrug i familien.

Der findes ikke tryllestøv

I øjeblikket er der fire grupper i huset, og der er ingen venteliste. Hele 96 procent af forældrene oplever, at deres børn trives bedre i hverdagen efter forløbet hos Ballast.

- Vi kan ikke lave om på børnenes forældre og familier. Vi har ikke noget tryllestøv, der løser alle problemer. Men vi kan hjælpe børnene med at mestre hverdagen. Hos os møder de ligestillede, og for mange er det en befrielse at møde andre, der har oplevet det samme, siger Trine Stage Faursing, som fortæller, at man har et godt samarbejde med skolerne i de tre kommuner, som Ballast dækker.

- Og vi arbejder på at lave flere grupper med børn og unge ude på skolerne, tilføjer hun.