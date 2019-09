Mirakuløse øjendråber: Den blinde stork kan se igen

Esbjergs stork kommer til Ribe, inden den sættes fri for at se, om den kan trække mod sit vinterhi.

Esbjerg: Den hollandske stork, der blev indfanget i en villahave i Esbjerg, er stort set helbredt. En kraftig hornhindebetændelse på storkens ene øje blev straks behandlet med øjendråber, og det har haft nærmest mirakuløs virkning. Betændelsen er stort set forsvundet.

Det betyder, at storken nu skal overføres fra plejecentralen i Toftlund til Ribe i løbet af denne uge. Storken transporteres til Ribe, hvor den skal gå et par dage i bur, før den slippes ud i friheden igen.

- Storken skal slippes fri et sted i rimelig nærhed af det sted, hvor den strandede. Og så skal der være mulighed for, at den kan blive passet, hvis den stadig ikke er i stand til at trække sydpå. De faciliteter er der hos en familie i Ribe, hvor der både er en storkerede og mulighed for at give storken den nødvendige føde, fortæller storkeekspert Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk i en pressemeddelelse.