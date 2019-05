Ministertopmøde i Esbjerg: Fiskerimuseet rydder kæmpe udstillingshal og lukker for publikum

Fiskeri- og Søfartsmuseet kommer til at danne rammen om energikonferencen og ministermødet. Museets største udstillingsbygning, Danmarkshallen, ryddes halvvejs for at give plads til de mange konferencedeltagere, som dermed kommer til at debattere midt i den nyeste udstilling "Danmarks Vildeste Fiskereventyr".

Esbjerg er knudepunkt for næsten alle danske aktiviteter på Nordsøen - både hvad angår vind, gas og olie. Cirka 75 procent af alle verdens vindmøller udskibet fra Esbjerg Havn. Esbjerg er dermed Danmarks omdrejningspunkt for grøn omstilling.

Esbjerg North Sea Energy Day skal afdække mulighederne for endnu mere grøn energiproduktion i Nordsøen i fremtiden. Alle de deltagene lande har planer for yderligere grøn omstilling.

- Vi har gennem længere tid arbejdet på at udvikle museet til også at kunne anvendes til denne type formål, siger museumsdirektør David Dupont-Mouritzen.

På museet er man glad for at indtage værtsrollen.

- Da aftalen om at holde det internationale topmøde i Esbjerg faldt på plads, var det oplagt at bringe Fiskeri- og Søfartsmuseet i spil som mødested, fortæller borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Ilddåb

Han er særlig glad for, at konferencens tema flugter med museets ansvarsområder med blandt andet dansk offshore.

- Grøn omstilling og vindenergi er centralt for Esbjerg, og på museet vil deltagerne kunne se det fine sammenfald af kompetencer fra fiskeriet over til olie, gas og vind. Vi viser bindeleddet mellem fiskerne og offshorearbejderne.

- Det her får betydning for museet, mener museumsdirektøren. Her kan vi vise, at vi er en brik i det, der betyder noget for Esbjerg. Vi har en ramme med havet og offshore, som vi gerne bringer i spil sammen med vores konferencefaciliteter.

David Dupont-Mouritzen forventer, at museet kan skabe et mindre overskud på konferencen, og at den vil give yderligere synlighed til museets nye aktiviteter. Samtidig bliver den internationale konference ilddåben for et års arbejde for at skaffe større konferencer til museet.

- Det er sådan, vi skal øve os på at være det museum, vi vil være i fremtiden, siger han.