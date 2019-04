Ministermøde på Vadehavscentret

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V), besøgte mandag Vadehavscentret i Vester Vedsted, hvor de blev orienteret om lokale emner med bæredygtighed som fællesnævner. Plan & Miljøudvalgsformand var glad for, at kommunen kunne fremlægge projekter direkte for miljøministeren.

Vester Vedsted: Det var borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der mandag kunne byde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, velkommen til Vadehavscentret.

I bedste friluftsstil havde Jakob Ellemann-Jensen droppet jakkesæt og slips for at springe i vandrestøvler og outdoorbukser, og efter et møde omhandlende blandt andet udviklingen af Mandø, bæredygtig erhvervsudvikling og Plast Center Danmark i Esbjerg benyttede han sig også af muligheden for at springe i et par waders, inden leder af Vadehavscentret, Klaus Melbye, gav ministrene en rundvisning på centret.

- Vi har nogle spændende naturprojekter i støbeskeen, hvor Vadehavet spiller en vigtig rolle. Derfor var det naturligt at lade Vadehavscentret danne en flot og inspirerende ramme omkring mødet, sagde Jesper Frost Rasmussen (V) og nævnte naturprojektet på Mandø samt oversvømmelserne langs Kongeåen, hvor en løsning kunne være et projekt med multifunktionel jordfordelingsfond i statslig regi.

Jakob Ellemann-Jensen nød tydeligvis rundturen på centret, hvor han sprang rundt på små træstubbe i tundrahaven og lystigt diskuterede stråtag med lollandsk spidsrygning med Klaus Melbye.

- Jeg har jo det privilegium at komme rundt og se mange steder i Danmark, men jeg kan desværre ikke nå at udforske det hele. For lige nu har jeg egentlig mest lyst til at tage derud, sagde ministeren ud pegede ud mod vest og Vadehavet, mens det stramme program dog dikterede, at han skulle videre mod Aarhus.