Ministeriet har talt: 200 lejeboliger i Esbjerg reddet fra ghetto-skæbne

Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet har sagt ja til Esbjerg Byråd og Ungdomsbos ønske om at udskille rækkehusene på Stengårdsvej af ghettoområdet. Det betyder, at 200 lejemål undgår folketingsflertals ghetto-krav.

Esbjerg Kommune: Rækkehusene på Stengårdsvej er alene landet på ghettolisten, fordi de ligger over for blokkene, og nu har Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet givet tilladelse til, at de 200 lejemål udgår af ghetto-området. Dermed kan Esbjerg Kommune og Ungdomsbo koncentrere sig om betonblokkene med 579 lejemål på den modsatte side af Stengårdsvej, når andelen af almene familieboliger skal nedbringes til under 40 procent inden 2030. Forhistorien er den, at Stengårdsvej-området som helhed var udpeget som hårdt ghetto-område og derfor underlagt kravene fra folketings-forliget "Et Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030". Forliget betyder som nævnt, at andelen af almene familieboliger i hårde ghettoområder skal nedbringes, men området med rækkehusene opfylder isoleret set hverken kriterierne for at være registreret som udsat område eller ghetto-område, for rækkehusene huser alene 327 beboere og er dermed under grænsen på 1.000 beboere. Desuden udgør andelen af efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig baggrund en meget lav andel på kun 23 procent. Derfor søgte Esbjerg Byråd og Ungdomsbo i begyndelsen af februar om en opdeling af det nuværende ghetto-område - en ansøgning, som altså nu er blevet imødekommet af ministeriet.

Værktøjerne Værktøjerne til nedbringelse af antallet af familieboliger i ghettoområder kan være salg af almene familieboliger til privat udlejning, andelsboliger eller ejerboliger, salg af arealer i området til fortætning med for eksempel ejerboliger, andelsboliger eller privat boligudlejning, etablering af erhverv i området, en om-mærkning eller ombygning til almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger eller en regulær nedrivning af de almene familieboliger.

Et ghettoområde er et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent, og som opfylder mindst to af fire kriterier vedrørende tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitetsniveau, uddannelsesniveau og indkomstniveau.

Et område er et hårdt ghettoområde, når det de seneste fem år har været karakteriseret som et ghettoområde. Området skal være sammenhængende matrikelnumre.

Glad borgmester Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet har lagt afgørende vægt på, at de to bebyggelser fysisk er adskilt af en stor vej og har en forskelligartet byggestil samt er opført på forskellige tidspunkter. Derudover skriver ministeriet, at det har haft betydning for beslutningen, at beboer-sammensætningen i etagebebyggelsen på den ene side af vejen er meget forskellig fra rækkehusbebyggelsen, hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og dømte er væsentlig lavere end i de øvrige afdelinger. "...Der er endvidere lagt vægt på, at en opdeling af området Stengårdsvej vil bidrage til, at kommunen mere målrettet kan anvende de redskaber, der er tiltænkt de hårde ghettoområder og således bedre sikre en positiv udvikling i området", står der i ministeriets afgørelse. Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) glæder sig over, at der har været forståelse for kommunens og Ungdomsbos argumenter: - Det er en rigtig god melding vi har modtaget her. Den betyder, at vi kan fokusere indsatsen i det område, hvor udfordringerne med ghetto-kriterierne er størst, og samtidig gør det så den samlede udfordring mindre, da andelen af familieboliger, der skal reduceres, også vil falde med den nye opdeling.

Mindst 10 år frem Det er ikke afgjort hvilke tiltag, der er nødvendige for at nedbringe andelen af familieboliger til under 40 procent på Stengårdsvej, men der er bred enighed om, at det kræver drastiske indgreb. At rækkehusene var registreret som ghetto-område kunne derfor have medført et uforholdsmæssigt voldsomt indgreb i en afdeling, der alene fremgår på ghettolisten på grund af nærheden til boligblokkene. Opdelingen af området gælder mindst 10 år frem, skriver ministeriet.