Ministerbesøg gav Esbjerg masser af positiv kulturomtale

Esbjerg: Kulturminister Mette Bock (LA) kunne have valgt en hvilken som helst by, da hun mandag skulle præsentere Kulturministeriets nye talentstrategi inden for kunstarterne. Hun valgte Esbjerg, og det fik journalister fra nær og fjern til at valfarte til en pressekonference på Esbjerg Kulturskole. Her offentliggjorde ministeren en talentstrategi, hvor der samlet sættes 12,5 millioner kroner af til at styrke både talent-fødekæden og eliten.

Esbjerg var det helt rigtige sted at præsentere sådan en strategi, lød det fra ministeren, som påpegede:

- Esbjerg er en inspirerende by, som i mange dele af landet stadig lider under et brand, der siger, at byen lugter af fisk. Men Esbjerg er jo meget mere end offshore-industri og aktiviteter omkring Esbjerg Havn. Byen har sin egen kunstneriske uddannelse og arbejder meget med kunst og kultur. Når vi har valgt at præsentere vores strategi i netop Esbjerg, er det også for at vise, at talenter ikke kun findes i de største byer; de findes overalt.