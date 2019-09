Minister var imponeret over Mandøs store naturprojekt

Miljøminister Lea Wermelin(S) var imponeret, da hun fredag eftermiddag besøgte Mandø for at høre mere om øens store naturgenopretningsprojekt. Ministeren nåede både at tale med repræsentanter fra Nationalparken, Naturstyrelsen, Esbjerg Kommune, Den Danske Naturfond og Mandø Fællesråd, der i fællesskab står bag projektet.

Ribe: Hvis miljøminister Lea Wermelin(S) fredag eftermiddag var kommet til Mandø for at opleve vadehavsøens unikke natur, så fik hun hvad hun kom efter.

Faktisk fik hun den direkte i ansigtet, for lige fra ankomsten på diget stod en strid vind tilsat regn og kølig luft på både ministeren og det store følge, der skulle vise hende rundt på øen.

Lea Wermelin besøgte Mandø for at at blive præsenteret for Mandø-projektet, der er et samarbejde mellem Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og lokale private lodsejere. Den Danske Naturfond har igennem de seneste år opkøbt jord på Mandø og lavet jordfordelinger for Mandøs lodsejere, så der på den måde kan skabes et naturareal på i alt 175 hektar på Mandø.

- Vi valgte at besøge Mandø, fordi man her har været i gang med projektet længe. Det er en spændende måde, hvor man både forbedrer de naturværdier, der er på Mandø, samtidig med, at man understøtter de muligheder, der blandt andet er for turisme og friluftsliv på øen, sagde Lea Wermelin og forklarede, at især selve arbejdet med jordfordelingen er noget af det, man gerne vil se nærmere på, fordi det er noget, regeringen gerne vil arbejde mere med fremadrettet.

- Dette projekt giver mig en god fornemmelse for, hvad der kan lykkes, og hvor udfordringerne ligger, sagde Lea Wermelin.