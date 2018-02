Minister slår i bordet i Vilslev-sag

Vilslev: På opfordring fra Carl Holst(V) var der fredag indkaldt til møde i Miljøministeriet for at finde en løsning på problemerne vedrørende store vandmasser i Kongeåen ved Vilslev samt diskutere det, at Ribe Digelag uden tilladelse fra Kystdirektoratet har opgravet 800 meter af den såkaldte Vadehavskanal vest for Kongeåslusen for at fjerne sand fra området.

Med til mødet var udover Carl Holst og miljøminister Esben Lunde Larsen (V) også repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet samt ministerens særlige rådgiver, og Carl Holst havde især to spørgsmål med til ministeren.

- Jeg ville gerne vide, hvad status var på mødet fra 20. november i Esbjerg, hvor alle relevante parter i sagen var samlet for blandt andet for at diskutere ansvar i området, ligesom jeg ville have et svar på, hvilke muligheder der er vest for diget, siger Carl Holst og forklarer, at særligt Ribe Digelags beslutning om at opgrave Vadehavskanalen uden tilladelse blev diskuteret.

- Jeg tror ikke, det går så vidt, at de bliver politianmeldt for at overtræde reglerne, men sagen og svaret fra Kystdirektoratet viser, at både Digelaget, Esbjerg Kommune eller andre kan søge om en tilladelse, hvis de ønsker at grave op vest for diget, siger Carl Holst og forklarer, at det nye i sagen dermed er, at også Esbjerg Kommune kan søge om tilladelse til at udgrave Vadehavskanalen, selvom kommunen ingen myndighed har i søterritoriet vest for diget.