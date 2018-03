Minister og Vejdirektoratet vil stoppe farlige istapper

Efter to sager om farlige istapper fra vejbroer vil Vejdirektoratet nu undersøge, hvor mange steder der er problemer og løse dem. Det glæder formanden for Foreningen af Rejsearbejdere.

Foreningen henvendte sig til ministeren den 8. februar, efter der inden for få dage havde været to sager om farlige istapper fra vejbroer.

- Det er jo alletiders. Vi er meget glade for, at ministeren og Vejdirektoratet erkender, at der er et problem, og at det skal løses. Det vil uden tvivl kunne forhindre flere ulykker, siger formand Hans Erik Meyer.

Esbjerg: Det duer ikke, at biler bliver ramt af store istapper, og at der flere steder i landet hænger store istapper fra broer hen over kørebaner. Derfor vil Vejdirektoratet nu undersøge sagen og rette op på problemet.

- I sidste ende kan det jo blive et spørgsmål om liv og død. Så der skal bare findes en løsning hurtigst muligt. Men det har vi også tiltro til, at der bliver gjort nu. Ellers skal vi nok tage det op igen. De istapper skal ikke være der, siger Hans Erik Meyer.

Derudover havde brandmyndighederne dagen forinden været ude og fjerne adskillige store istapper fra en bro hen over motorvejen ved Vejle. Istapper, som potentielt kunne have gjort stor skade.

Dårlig stand

Ministeren skriver i svaret, at Vejdirektoratet hurtigst muligt vil undersøge de broer, som det har ansvaret for. Desuden vil det gøre kommunerne opmærksomme på, at der også kan være problemer på kommunale broer og opfordre dem til at løse dem.

Den melding glæder Bjarne Winther, som heldigvis har fået det det meget bedre siden ulykken. Smerterne i nakken er så godt som væk.

- Jeg er virkelig glad for at høre, at det bliver taget seriøst, og jeg håber, at kommunen reagerer på det. Derudover håber jeg, at den i samme omgang tager et ordentlig kig på broerne på Vestkystvej. Den jeg kørte under, da jeg blev ramt, er nemlig i virkelig i dårlig stand, og det er jo derfor problemet opstår, siger Bjarne Winther.