Minister lover løsning efter dødsulykke i Tjæreborg

Efter dødsulykken i Tjæreborg sidste år lover transportministeren nu, at man vil finde en løsning for fire stationer, der alle har overgange i niveau med skinnerne.

- På baggrund af Havarikommisionens rapport om Tjæreborg-ulykken bad jeg i august i år, om at undersøge mulighederne for at etablere niveaufri-adgang til perronerne på stationerne i Tjæreborg, Vamdrup, Holsted og Kauslunde. Det arbejder BaneDanmark stadig med, og der er flere mulige løsninger, forklarede transportministeren.

I sit svar kom transportministeren ind på, at man i ministeriet arbejder på at håndtere sikkerheden eller manglen på samme, og at Tjæreborg-ulykken illustrerer, hvor kritisabelt det er, at man flere steder på hovedstrækningen med gennemkørende tog har perronovergange i niveau med sporene.

I august døde en 15-årig dreng på Tjæreborg Station, da han blev ramt af et gennemkørende tog. Blot to uger tidligere var det samme sket for en 17-årig dreng på Bred Station på Fyn. De to dødsulykker fik transportminister Ole Birk Olesen (LA) til at kræve en redegørelse fra Banedanmark. Den viste, at der de sidste fem år havde været 105 lignende nærvedshændelser.I juni færdiggjorde Banedanmark en risikovurdering af perronovergangene på danske stationer. Heri konkluderede man, at det både ville højne sikkerheden markant og være samfundsmæssigt rentabelt af opsætte gangbroer ved blandt andre Tjæreborg.

- Bomme inde på perronerne er også en mulighed, og derfor kigger vi på forskellige løsninger i øjeblikket, og vi vil så finde frem til det bedste og det mest omkostningseffektive. Selve den løsning med et benytte stier, kan på enkelte stationer have udfordringer, fordi man på en enkelt station vil kunne ende med at skulle gå en tur på 750 meter, for at komme om på den anden side af sporene. Derfor er det måske ikke den ideelle løsning. Så det skal vi også have set nærmere på, forklarer han.

Ministeren har spurgt BD

Ole Birk Olesen forklarede, at han havde forelagt spørgsmålene fra Henning Hyllested for BaneDanmark, og at de forklarede, at medlemmerne af præcisionsgruppen havde haft svært ved at aflevere deres sikkerhedsforslag, fordi ansvaret for spor, strøm, skilte mv. ikke lå et samlet sted. Det vil BaneDanmark nu rette op på, og samle ansvaret ét sted.

Selvom Henning Hyllested er forbløffet over at høre, at ansvaret for perronerne har flydt lidt rundt i BaneDanmark, så er han opløftet over, at der nu sker noget i sagen.

Ministeren sluttede af med at love, at man vil finde en løsning hurtigst muligt.

- De 55 millioner er for en samlet sti-løsning alene, og jeg er meget villig til, at gå i den retning for at finde en løsning på sikkerhedsproblemerne her, men vi skal have det udboret ordentligt, og det kan vi også gøre på forholdsvis kort tid. Nu hvor vi skriver september 2018, så burde det være klar i løbet af senest den næste måned, lovede Ole Birk Olesen.