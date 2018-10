Minister går ind i sag om vold og skældsord blandt skoles mindste elever

75 gange i løbet af sidste skoleår udviklede en situation sig så voldsomt i de yngste klasser på Præstegårdsskolen i Esbjerg, at det måtte indberettes til Arbejdstilsynet. Tallene for vold mod lærere steget de seneste år, og når elever på syv år angriber deres lærere i så stort omfang, er den helt gal, mener minister. Hun er klar med en task force.

- Vold er et problem på bestemte skoler i hele landet, og vi må ikke tolerere, at vold bliver en del af hverdagen, som det er blevet her. Det er fuldstændig umuligt at forlange af vores lærere og pædagoger, at de skal lægge ryg til. Samtidig vil der de steder, hvor der er vold mod lærere, også ofte være et truende miljø i forhold til eleverne. Det kan vi simpelthen ikke acceptere, siger Merete Riisager.

På Christiansborg er undervisningsminister Merete Riisager (LA) stærkt bekymret over hændelserne på Præstegårdsskolen i Esbjerg og over situationen på landsplan:

Mens lærere, der havde været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads inden for det seneste år, var steget fra 15,9 til 22,8 procent i samme periode.

Antallet af indberetninger kommer bag på Esbjerg Kommune og er også usædvanligt højt, men på landsplan er der også en generel stigning i antallet af voldstilfælde i grundskolen. En undersøgelse foretaget af NFA og Arbejdsmiljø og Heldbred i Danmark i 2016 viste, at antallet af lærere, der havde oplevet vold fra elever, var steget fra 13 procent til 19,3 procent på blot to år - fra 2014 til 2014.

Det er hverdagen i de yngste klasser på Præstegårdsskolen i Esbjerg, hvor Arbejdstilsynet på bare ét år har modtaget 75 anmeldelser om vold og trusler i indskolingsklasserne, det vil sige på eleverne i 0. - 2. klasse. Med cirka 200 skoledage på et år, svarer det til en indberetning for vold mindst hver tredje dag.

ESBJERG: En skoletime, hvor en elev langer ud efter læreren med et spark eller slag, eller hvor læreren må finde sig i at blive kaldt "luder" eller "møgkælling" eller meldinger som "Fuck dig og skrid".

Vi er i Danmark sådan et rundt land med en meget blød og inkluderende politik, og det er også godt langt hen ad vejen. Men når jorden brænder, og der er vold på en skole - som i Esbjerg - bliver vi nødt til at sætte meget mere systematisk ind, end vi gør i dag.

For bløde

Udfordringerne med den stigende vold på skolerne fylder i ministeriet, og 1. oktober der afsat 30 millioner til at forebygge vold i grundskolen i de næste fire år. Målet er, at pengene skal bruges til et korps af læringskonsulenter med stor ekspertise i vold mod lærere, som kan rykke ud på skolerne, når problemerne griber om sig. En såkaldt task force.

- Vi kan se, at det er et voksende problem. Både herhjemme og i vores nabolande. Jeg ønsker ikke, vi skal blive et land, hvor der står vagter i døren, og der er metaldetektorer på en almindelig skole. Derfor er det rettidig omhu at sætte ind nu med en task force, siger Merete Riisager, der frygter konsekvenserne, hvis ikke skuden bliver vendt, inden børnene vokser op:

- Hvis vi ikke håndterer voldelig adfærd, mens børnene er små, kan vi se ind i en fremtid med en overrepræsentation i forhold til kriminalitetsstatistikker og sociale problemer, som er helt uoverskuelige. Hvis vi accepterer volden i grundskolen, og det enkelte barn lærer, at man kan opføre sig, som man vil, og man kan slå en lærer uden konsekvenser, vil vi se en adfærd, der manifesterer sig, når de bliver voksne. Der skal slås ned på det her, siger ministeren.

Har vi været for bløde i Danmark?

Ja, det har vi. Og så har forældrene også et stort ansvar her. Ikke mindst når det gælder de yngste elever, som vi har særligt mange problemer med, siger Merete Riisager.