Minister fik positivt indtryk af SKAT i Ribe

Ribe: 60 nye medarbejdere flytter til Ribe frem mod 2020/2021 som led i den statslige udflytning af SKAT, og mandag formiddag besøgte chefen for det hele, skatteminister Karsten Lauritzen, så Amtsgården for ved selvsyn at opleve det store skattecenter, hvor han aldrig tidligere har været på besøg.

Og skatteministeren må have fået et positivt syn på den snart 290 mand store afdeling i Ribe, for allerede under det indledende kaffemøde forud for ministerens oplæg for medarbejderne i Amtsgårdens kantine, lød der positive toner i forhold til at rekruttere mandskab til Ribe.

- Vi oplever, at det overhovedet ikke er noget problem at tiltrække folk til Ribe, og de ansatte er glade for at være en del af et større, fagligt miljø, siger direktør Karin Bergen fra SKAT i Ribe, selvom der fra andre medarbejdere også lød enkelte kritiske røster omkring udflytningen. Især i forhold til det, at en række skattemedarbejdere, der i dag er i Ribe, bliver forflyttet til andre lokationer i området.

Det var en veloplagt skatteminister, der holdt et 20 minutters oplæg for skattemedarbejderne, hvor han blandt andet kom ind på, at han havde fuld forståelse for, at der kunne være frustrationer forbundet med den nye struktur i SKAT.

- Nogle vil skulle flytte fra Ribe, men det er nødvendigt for at få det hele til at lykkes frem mod 2020/21, og vi går konstruktivt til værks for at få det hele til at gå op, sagde Karsten Lauritzen.