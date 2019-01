Minister dybt imponeret over Bramming-virksomhed

- Det er spændende at besøge en virksomhed, som har været igennem en så rivende udvikling. Og det er meget imponerende at se det højteknologiske niveau, som præger arbejdet i virksomheden, sagde Ulla Tørnæs.

Administrerende direktør Mads Kirkegaard var manden, der viste rundt i både produktion, udviklingsafdeling og virksomhedens yderst avancerede testcenter, som er spredt på fem adresser på Industrivej i Bramming. Ulla Tørnæs var begejstret for det hun så og hørte.

Det var et par af de kontante facts om vestjysk innovation og foretagsomhed udviklingsminister Ulla Tørnæs, (V), fredag eftermiddag blev præsenteret for, da hun sammen med sine partifæller, EU-parlamentskandidat Asger Christensen, folketingskandidat Tom Eriksen og borgmester Jesper Frost Rasmussen besøgte den stærkt ekspanderende Bramming-virksomhed.

BRAMMING: I 2013 havde virksomheden 35 medarbejdere i Bramming. Nu er der næsten ti gange så mange - 300. Virksomheden har knap 100 medarbejdere ansat i produktionen og på et salgskontor i Kina, en logistikafdeling i Colorado i USA og senest har Polytech opkøbt virksomheder i Herning og Hedehusene, så nu er virksomheden med hovedkontor i Bramming at finde på tre lokationer i Danmark.

De fire Venstre-politikere Tom Eriksen, Asger Christensen, Ulla Tørnæs og borgmester Jesper Frost Rasmussen fik en rundvisning af en yderst engageret direktør hos Polytech, Mads Kirkegaard, nummer to fra venstre. Foto: Chresten Bergh

Udfordringer

Hvordan kan du bruge sådan et besøg i Bramming i dit politiske arbejde?

- Det kan jeg måske ikke direkte i forhold til mit arbejde som Udviklingsminister. Men det er vigtigt at komme rundt i landet og se de udfordringer, der er i produktionsvirksomhederne, og konkret har vi i dag hørt, at Polytech, som jo er en privat virksomhed, som for egen regning har finansieret sin udvikling er oppe imod konkurrenter, som har fået offentlig støtte gennem Innovationsfonden. Det er en problemstilling vi skal kigge nærmere på, og som vi er blevet gjort opmærksom på ved besøget i Bramming i dag, siger Ulla Tørnæs.

Ved rundvisningen i produktionen fik de fire Venstre-politikere ikke mindst fremvist alle elementer i produktionen af de såkaldte forkanter - til beskyttelse af vindmøllevingerne. Produkter, som Polytech selv har udviklet og gjort til en millionforretning, som betyder beskyttelse af vindmøllevinger, som både skal kunne tåle 40 plusgrader i Sahara og tyve minusgrader i Alaska.

Produktionen af forkanter til vindmøllevinger udgør en væsentlig del af virksomhedens samlede produktion, og dette produktområde har i de seneste år bidraget stærkt til den øgede omsætning og til virksomhedens overskud, som i 2017 var på 47 millioner kroner efter skat.