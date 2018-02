Minister blev inspireret af Esbjergs praktiske elever

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) besøgte mandag Bohrskolen for at lære mere om den succesfulde Hands On-linje, hvor eleverne får en mere praktisk skolegang.

Esbjerg: Nogle børn lærer bedst, når de bruger hænderne og omsætter det, de lærer, til virkelighed.Det ved man på Bohrskolen i Esbjerg, der siden 2015 har udbudt en Hands On-linje, hvor eleverne får en mere praktisk skolegang. Og det har vist sig at være lidt af en succes.Derfor besøgte undervisningsminister Merete Riisager (LA) og Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen (V) mandag Bohrskolens Vitaafdeling. Her mødte de nogle af eleverne på linjen og hørte mere om det særlige samarbejde mellem skolen og Rybners' erhvervsuddannelser.Og ministeren var tydeligvis imponeret over den praktiske tilgang til skolelivet på linjen.- Vi skal snart til at diskutere, hvordan vi kan styrke håndværksfagene og tilgangen til dem. Derfor er inspirerende at se, hvordan man har forsøgt sig her på skolen. Det her er et ud af flere bud på, hvordan man kan ændre situationen, og mange andre vil kunne blive inspireret af det, sagde Merete Riisager.

Hands On-linjen startede i 2015 som et samarbejde mellem Bohrskolen og Rybners. Linjen er rettet mod elever, som gerne vil være mere praktiske i deres skolegang.Eleverne arbejder meget med projekter, hvor de omsætter teori til praksis. Ofte i samarbejde med erhvervslivet. Eleverne får mulighed for at specialisere sig inden for en eller flere fagretninger som for eksempel butik/ handel, byggeri, madfremstilling, auto/transport, frisør, tandklinikassistent, el-fag og smedefag. Eleverne kan dog frit vælge, hvilken som helst ungdomsuddannelse, de ønsker, efter folkeskolen.

Ikke bare læse

Ministeren og Anni Matthiesen besøgte blandt andet 7. H midt i matematiktimen. Her var eleverne i gang med at regne på nogle stålkasser, de selv havde bygget. Her fik politikerne en snak med flere af eleverne om fordelene og ulemperne ved Hands On-linjen.

En af eleverne var 13-årige Mikkel Runge, og han var ikke i tvivl om, at linjen har været afgørende for ham.

- Vi sidder ikke bare og kigger ind i en computer og læser i bøger hele dagen. Vi laver rent faktisk noget. Det er virkelig fedt. Og fordi vi prøver så mange forskellige praktiske ting, kan vi også nemmere finde ud af, hvad vi faktisk vil bagefter, sagde Mikkel Runge, som overvejer at blive tømrer.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) deltog også i besøget, og han glædede sig over, at Esbjerg Kommunes forsøg med at udbyde forskellige retninger på folkeskolerne nu bliver en inspirationskilde for Christiansborg.

- Vi er gået forrest her, og det bliver bemærket. For det er virkelig brug for folk med erhvervsuddannelser. Det har selvfølgelig ikke været perfekt, og der er stadig udfordringer, som ministeren også blev præsenteret for. Men ellers har det været lidt af en succes, sagde Jesper Frost Rasmussen.