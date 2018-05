Minister beundrede Hands On-linjen: Nu lukker den

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) besøgte i februar Bohrskolen for at lære mere om den succesfulde Hands On-linje, hvor eleverne får en mere praktisk skolegang. Nu lukker den.

Esbjerg: Det er blot få måneder siden, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) besøgte Bohrskolen for at lære mere om den succesfulde Hands On-linje, hvor eleverne får en mere praktisk skolegang gennem det særlige samarbejde mellem skolen og Rybners' erhvervsuddannelser. Men nu lukker linjen, som vi kender den i dag.

Det bekræfter skoleleder på Bohrskolen Ole Lerke.

Årsagen er den enkle, at Hands On-linjen godt nok har været en succes for de elever, der har valgt den, men de er blot meget få. Alt for få til, at der økonomisk kan skabes bæredygtighed i linjen. Ifølge Ole Lerke vil 9. klasse-eleverne kunne køre Hands On-linjen igennem til sidste eksamensfløjt, mens der fra det kommende skoleår ikke vil blive optaget 7. og 8. klasse-elever.

Hele idéen bag Hands On-linjen har været at styrke håndværksfagene og tilgangen til dem. Hands On-linjen blev etableret i 2015 som et samarbejde mellem Bohrskolen og Rybners og er er rettet mod elever, som gerne vil være mere praktiske i deres skolegang. Eleverne arbejder meget med projekter, hvor de omsætter teori til praksis - ofte i samarbejde med erhvervslivet. Således har eleverne haft mulighed for at specialisere sig inden for en eller flere fagretninger som for eksempel butik/ handel, byggeri, madfremstilling, auto/transport, frisør, tandklinikassistent, el-fag og smedefag.