Minister angribes for nepotisme i mastesag

Det undrer folketingskandidat Anders Kronborg (S) sig såre over, efter at projektleder ved Energinet, Christian Jensen, i gårsdagens avis forklarede, at borgerne i den kommende proces bør koncentrere sig om at få indflydelse på den præcise linjeføring i de områder, Energinet har udpeget som berørte, frem for at forsøge at få kabellagt hele strækningen. Mandag er der borgermøde på Endrup Kro, og her vil de fremmødte lokale få selskab af både borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og Anders Kronborg.

Esbjerg/Varde/Tønder: Hvorfor kan det lade sig gøre at fjerne 400 kV-master ved blandt andet Middelfart - der i parentes bemærket er valgkreds for energi-, klima- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V) - når det ikke kan lade sig gøre at kabellægge andet en småstrækninger i de jyske projekter fra Idomlund ved Holstebro til grænsen?

Ministeren svarer

- Jeg bebrejder ikke projektlederen noget, for han passer bare sit job ud fra de rammer, han har fået, så min kritik retter jeg mod de politikere, der har indgået aftale om det her uden mulighed for kabellægning. Når det er lagt sådan op, at det nærmest alene er linjeføringen, man kan rykke lidt med til højre eller venstre inden for den bane, Energinet har tegnet på et kort, er der lagt an til nabokrig i hele Sydjylland, hvor hver lodsejer så kan bruge tiden på at få skubbet linjeføringen over på naboens grund, siger Anders Kronborg, der opfordrer til, at alle holder sammen og yder modstand.

- De kabler skal i jorden - det må være kravet. Hvorfor kan det teknisk lade sig gøre andre steder med 400 kV-kabler, når det ikke kan ske her? Når energiministeren er valgt i en kreds, hvor der har været jubel og eufori over, at masterne endelig blev fjernet efter mange års beskæmmelse af naturen, burde han om nogen vide, at de kabler kun egner sig til at komme i jorden, mener Anders Kronborg.

I et skriftligt svar siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) til JydskeVestkysten:

- Jeg har stor forståelse for, at spørgsmålet om højspændingsledninger fylder meget, og jeg vil derfor gerne starte med at sige, at der netop i den igangsatte VVM-proces vil være rig mulighed for at have en god dialog med Energinet om dette. For så vidt angår de omtalte 400 kV-ledninger i Middelfart, så er kabellægningen af disse en del af de seks udvalgte forskønnelsesprojekter, som var en del af den gamle kabelhandlingsplan. Med PSO-aftalen fra november 2016 valgte vi dog med bred politisk enighed at tilpasse kabelhandlingsplanen. Det besluttede man for at opnå en besparelse for de danske elforbrugere på cirka otte milliarder kroner", siger Lars Chr. Lilleholt (V), som dermed ikke svarer på, hvorfor kablerne kunne nedgraves i ministerens egen valgkreds, men ikke i Vestjylland.