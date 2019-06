Christiansborg: 29. maj sagde socialminister Mai Mercado(K) under et besøg på Ærø, at hun efter folketingsvalget vil arbejde for at give kommunerne ansvaret for godkendelse af ægteskaber.

Selvom Mai Mercado snart er fortid som minister, så vil hun fortsat arbejde for at få flyttet sagsbehandlingen væk fra enheden i Odense, fordi hun synes staten har strammet grebet for hårdt.

- Den balance, som vi politisk ønskede i forhold til proformaægteskaber og bryllupsturisme synes jeg ikke holder. Der har været for stor nedgang ude i kommunerne, fordi vi har strammet for hårdt. Derfor synes jeg vi skal løsne grebet og se, hvordan vi fremover kan få strikket en løsning sammen, siger Mai Mercado, der ikke giver meget for, at politiske modstandere under valgkampen var forundrede over hendes udmelding, og anklagede hende for at løbe baglæns.

- Det bliver ikke vist, hvad kommunerne kæmper med derude, og jeg håber alle kan se, at vi bør gøre noget, siger Mai Mercado, der vil indkalde til et nyt møde, når en ny regering er en realitet.

- Jeg synes det bør have en høj prioritet for en ny minister, for de små øer og landkommunerne, der arbejder hårdt på at tiltrække bryllupsturister, skal ikke vente på, at vi først ser på det til efteråret, siger Mai Mercado.