Minister: Lægeuddannelse skal få de unge til at flytte til Esbjerg

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er glad for, at lægeuddannelsen i Esbjerg nu er på skinner til 2022.

- Det var en fornøjelse at tale med de medicinstuderende. Det er dem, vi skal have gjort bevidste om den nye uddannelse i Esbjerg, og som kun bliver en succes, hvis de slår sig ned i Esbjerg. Det er en sag, jeg har lagt meget energi i at få til at lykkes, siger Ellen Trane Nørby.

Og de medicinstuderende vil gerne til Esbjerg. Det tyder meget på allerede nu, da sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fik fortalt om de mange ideer til at tiltrække de unge til uddannelsen i Vestjylland. Ministeren besøgte torsdag Sydvestjysk Sygehus (SVS). Her talte hun blandt andet med tre medicinstuderende.

Vi ved, at studiestedet betyder meget for, hvor unge læger efterfølgende bosætter sig. Derfor er kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg en vigtig nøgle til at sikre bedre lægedækning i hele Danmark.

Glad for at komme igang

- Jeg er rigtig glad for, at alt nu er klar til, at kandidatuddannelsen i medicin kan etableres. Der er lagt mange kræfter i arbejdet for kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg, så vi kan få en bedre lægedækning i hele Danmark, siger Ellen Trane Nørby.

Sygehusdirektør Per Busk og lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster fra SVS fortalte ministeren om planerne for at trække de studerende til Esbjerg - blandt andet arbejdes der på en sommerskole før studiestart, så de unge studerende måske kan finde studiejob og opbygge studierelationer, fortalte lægelig direktør Anna-Maria Bloch Münster.

Per Busk håber, at de nye studerende vil være så unge, at de er parate til at flytte og ikke vil være så rodfæstede i Odense, hvor deres medicinstudie indledes.

- Vi skal arbejde for at sikre, at de har viden om Esbjerg og om Sydvestjysk Sygehus, sagde sygehusdirektør Per Busk.