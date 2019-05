Minister: Behandlingstestamente skal afværge misforståelser

Sundhedsminister Ellen trane Nørby har tillid til, at det nye behandlingstestamente fremover vil forhindre kaotiske og tilspidsede situationer, som tilfældet var, da Peter Bak lå for døden i sit hjem i Esbjerg.

Esbjerg: Den bedste måde at sikre sig mod misforståelser og uheldige episoder omkring genoplivning og livsforlængende behandling, som det var tilfældet for Anja Sørensen og hendes familie, da hendes far Peter Bak lå for døden, er at oprette et behandlingstestamente.

Det fastslår sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), efter at JydskeVestkysten har kontaktet hende omkring sagen i Esbjerg.

Hun hverken kan eller vil forholde sig til den konkrete sag.

- Helt overordnet handler det om at respektere den sidste vilje hos det enkelte menneske. Man kan sagtens være afklaret med sin situation og sådan set bare ønske at dø og ikke forlænge et sygdomsforløb unødigt. Det er vigtigt at sikre den enkelte en værdig død, og at den enkelte selv får lov at bestemme, siger Ellen Trane Nørby.

Netop med de bevæggrunde var hun sidste år foregangskvinde til en ændring af loven, så borgere i Danmark kan sikre sig mod misforståelser af den slags, som gjorde Peter Baks sidste timer kaotiske og uværdige.