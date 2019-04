Minimal interesse for Classic Day-billøb i Esbjerg

Søndag var der løb med klassiske biler fra 11 startsteder over hele Danmark. Et af de steder var i Esbjerg, hvor der lidt skuffende for arrangørerne kun mødte tre biler frem til start.

Esbjerg: En Volvo, en Toyota Corolla og en smuk, sort Opel Olympia fra 1952.

Det var, hvad der mødte frem på Mådevej i Esbjerg, da Dansk Automobil Sports Union - DASU - lørdag formiddag havde inviteret til Classic Day med start fra 11 udvalgte destinationer over hele Danmark.

Og næstformand hos Dansk Historisk Motor Club, der hører Dansk Automobil Sports Union, Lars Palle, var da heller ikke helt tilfreds med fremmødet forud for det 65 km lange pålidelighedsløb, der skulle køres efter en rutebog med maksimalt 50 km/t i biler over 25 år.

- Det er lidt skuffende. Jeg ved, at der har været fin interesse for løbet på blandt andet Facebook, men når der ikke er bindende tilmelding, så ved man aldrig, hvor mange der kommer. Så det er da lidt irriterende, sagde Lars Palle og forklarede, at han ved en rundringning til andre startsteder i Danmark fandt ud af, at der her havde været mellem seks og ti startende biler.

- Det er første gang, vi gør det som et landsdækkende arrangement, og selv om der ikke kom mange i år, så sætter det ikke noget i stå i forhold til at gøre det igen næste år, sagde Lars Palle, der for at få flere biler med i løbet selv kørte med på ruten i sin Subaru Justy, ligesom to andre arrangører også valgte at køre ruten i deres VW Jetta og Opel Rekord, selv om det ikke var planen ved dagens begyndelse.

For Lars Palle havde 10 fremmødte biler været en stor succes, og han forklarer, at en årsag til de manglende biler kan være, at der lørdag havde været et stort Classic-løb på Fyn.