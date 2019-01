Mindre vold på Præstegårdsskolen

Kurven ser ud til at være knækket på skolen, der kom i et sandt stormvejr på grund af mange voldstilfælde mod lærere i skoleåret 2017-2018. De 75 indberettede tilfælde indbragte skolen et påbud fra Arbejdstilsynet.

Det voldsomme antal fik Arbejdstilsynet til at give skolen et påbud. Ifølge det skal Præstegårdsskolen inden 1. marts have fået nedbragt antallet.

Ekstra fokus

Han håber og tror, at det markante fald er en konsekvens af de ændrede arbejdsgange og tilgange til problemstillingerne på skolen.

- Vi kigger ikke kun på tallene. Vi kigger også ind bag dem, og der gemmer sig mange forskellige historier bag dem. Det er svært at lave en samlet konklusion, der kan være udsving, og vi kan ikke med sikkerhed sige, at der ikke kan opstå situationer igen. Men i virkeligheden arbejder vi på to plan. For det første skal vi selvfølgelig have tallet bragt ned, og så arbejder vi efter Arbejdstilsynets anbefalinger, siger Steffen Lawaetz.

Efter påbuddet og opmærksomheden fra pressen har der været ekstra fokus på vold på skolen.

- Vi er mere bevidste og afstemte, og der har været et godt samarbejde mellem ledelse og personale. Et af målene var, at vi gerne skulle have samme reaktion og tolerancegrænse over for specifikke handlinger fra eleverne. En af de anbefalinger, vi nu arbejder efter, er risikovurderinger. Hvis en elev er involveret i gentagne episoder, skal det være kendt af alle i personalegruppen, så vi kan sammen kan forebygge optimalt, siger Steffen Lawaetz.