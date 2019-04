Mindeord: Fotograf og kunstner Yrsa Jørgensen er død

Kirsten og Preben Rudiengaard, Præstegade 7, 6760 Ribe skriver mindeord over Yrsa Jørgensen

Derfor havde vi, som arbejdede i politik og kunne være potentielle ofre, altid tillid og respekt for Yrsa.

Yrsa var i en årrække pressefotograf ved Vestkysten JydskeVestkysten. Yrsa var meget seriøs i håndteringen af sit fag. Hun var skarp i den måde, hun arbejdede på, hun fortalte historier gennem sine fotografier, og hun var opsøgende i sit fag, men hun gik aldrig for tæt på den personlige integritet overfor dem og det, hun fotograferede.

Vi der har kendt Yrsa i en halv menneskealder har ikke blot mistet en god ven, vi har også mistet et reelt, ærligt, kreativt og hjælpsomt menneske.

Kirsten og jeg blev meget nære venner med Yrsa og hendes ægtefælle Hasse. Her oplevede vi Yrsa som den stovte person, meget eftertænksom og med sine meningers mod. Hun var stædig i sine holdninger og der skulle mange gode og saglige argumenter til for, at hun ændrede mening. Det var det stovte ved Yrsa.

Yrsa var om nogen humanisten med særligt fokus på de svage i både det globale og det lokale samfund. Hendes dør var altid åben, og der var altid tid til en seriøs og hyggelig snak i hendes køkken. Mange historier og oplysninger er blevet vendt her.

Yrsa kastede sig over glaskunst og producerede især glasskulpturer og glasskåle i glade og klarer farver. Kirsten og Yrsa havde mange sjove oplevelser sammen og inspirerede hinanden. Vi tror, at Yrsas glaskunst findes i 10 til 20 procent af alle hjem og kontorer i landsdelen.

Vi vil savne dig Yrsa. Du var dig selv, men du var også noget for dine medmennesker.

Vore tanker går til Hasse og din familie og til den store gruppe af venner og bekendte som nu har mistet den stovte og medmenneskelige Yrsa.

Æret være Yrsa Jørgensens minde.