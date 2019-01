Millionstøtte til bæredygtigt svampebatteri

Med det store beløb kan hele syv ekstra forskere tilknyttes projektet. Målet er at udvikle et stort biologisk batteri baseret på stoffer fra svampe, som kan oplagre strøm fra vindmøller og solcelleanlæg og afgive strømmen senere til elnettet. Og når stofferne i svampebatteriet er "brugt op", kan væsken i batteriet ledes gennem rensningsanlæg til havet, og det faste biologiske stof kan brændes af. Alt sammen uden miljøproblemer.

Andre forskere og firmaer arbejder på at finde nye stoffer til brug i store batterier, der kan oplagre store energimængder. Men disse forskere bruger restprodukter fra oliefremstilling, så den miljømæssige gevinst er begrænset.Andre forsøger at udvikle og forbedre batterier til oplagring af strøm fra sol- og vindenergi, men disse batterier rummer de giftige metaller vanadium og lithium. Begge er miljøskadelige og dyre at bortskaffe, når batterierne er udtjente.

Og det skal kunne gøres på en billig og bæredygtig måde, for at batteriet i fremtiden kan blive til virkelighed.

DTU-forskerne skal udvikle metoder til at udvinde de specielle stoffer fra svampene, som gør det muligt at oplagre og afgive strømmen fra det biologiske batteri.

Syv forskere ansættes

Med Novo-pengene vil der blive ansat syv ph.d'er og post doc-forskere på projektet: To i Esbjerg, to på DTU og tre i Aalborg. De har tre år til at få et fungerende biologisk svampebatteri tilsluttet til Aalborg Universitet Esbjergs solcelleanlæg.

- Om tre år håber vi at stå med et stort fint setup, så vi kan invitere de store firmaer, Vestas og Siemens, til at se solcelleanlægget koblet op på vores batteri, siger Jens Laurids Sørensen, der fortsætter:

- Vi skal vise, at vores batteri har en berettigelse.