Bynære boliger af høj kvalitet i Esbjergs grønne hjerte appellerer nemlig så meget til nærområdets boligkøbere, at næsten 25 procent af det samlede projekt nu er solgt, endnu inden konturerne af de færdige bygninger begynder at tegne sig. Derudover har et pænt antal potentielle købere reserveret en lejlighed, hedder det i en pressemeddelelse.

Esbjerg: Begge penthouselejligheder til otte millioner kroner med tagterrasser på 100 kvadratmeter og panoramaudsigt fra henholdsvis 8. og 13 etage er for længst solgt, med det begynder også at tynde ud i ledige lejligheder i den øvrige del af de to højhuse i boligprojektet Lysningen, som for tiden skyder op i tilknytning til Vognsbølparken i Esbjerg.

Lysningen består af 63 ejerlejligheder fordelt på to bygninger på 14 og 9 etager beliggende ved Spangsbjerg Kirkevej nær Nørreskoven, Dyrehaven og Vognsbølparken. Afstanden til Esbjergs centrum er omkring to kilometer.Lejlighederne har et BBR-areal på 135, 153 og 164 kvm., penthouses på de to øverste etager i hver bygning er på 165, 186 og 204 kvm. Alle lejligheder har store terrasser. Det samlede etageareal er på 9.738 kvm.Mellem de to bygninger er en p-kælder, og under hver bygning er en kælder med individuelle depotrum. I den ene kælder indrettes et fælles aktivitetsrum med adgang til tekøkken og toilet. Adgangen til kælderniveauet foregår via en rampe udstyret med rullegitter og adgangskontrol.Byggeriet udføres i fagentrepriser af overvejende lokale byggefirmaer, og det forventes at være klar til indflytning i andet kvartal 2019.Du kan læse mere om projektet og mulighederne for at erhverve en bolig på www.lysningen.nu

Tidligt i forløbet

Ved et åbent hus-arrangementet deltog op mod 200 potentielle købere. For første gang var der mulighed for at få en fornemmelse af ruminddelingen i en rå lejlighed, og det var muligt at få et indtryk af udsigten over by og natur fra fjerde sal af byggeriet.

- Lysningen er et af de projekter, vi har solgt mest af på et så tidligt tidspunkt i byggefasen. Interessen ved åbent hus-arrangementet over to dage var overvældende, og det udløste konkrete salg og flere reservationer. Resultatet skal ses i lyset af, at esbjergenserne normalt ønsker at se et mere færdigt byggeri tegne sig, før de endeligt beslutter sig for et køb, siger Behrend Behrendsen, direktør og indehaver af Home Esbjerg, som formidler salget.

De mange fremmødte kunne forvisse sig om, at det ikke kun er fra byggeriernes øverste lejligheder, at man kan nyde godt af panoramaudsigten hele vejen rundt. Også fra de første etager kan man få et stærkt visuelt indtryk af, hvor grøn en by Esbjerg er.