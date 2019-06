Millionprojekt for at bevare unikt skib: Den cubanske mahogni fjernes for at tjekke jernskroget på Skoleskibet Danmark

Skoleskibet Danmark sikres mange års levetid efter milliondyr renovering, hvis sidste fase med foregår i Esbjerg. Inden arbejdet går i gang, er der åbent skib på onsdag.

Esbjerg: Skoleskibet Danmark skal renoveres for et stort tocifret millionbeløb, mens det ligger i Esbjerg Havn det næste halve år. Men før arbejdet med at skifte rustne jernplader i det store stålskrog, kan esbjergenserne komme til åbent skib på onsdag den 26. juni. Det er tredje gang i skibets levetid, at det skal renoveres i Esbjerg. Denne gang er det et projekt, som vil rydde den bageste tredjedel af det 86-årige tremastede fuldriggede skoleskib for kahytter i cubansk mahogni og alt andet, så håndværkerne kan komme ind til skrogets tunge jernplader. - Det her er en virkelig stor og vigtig ting i skoleskibet Danmarks livshistorie, siger maskinchef Morten Beck Risom, der er projektleder for renoveringen af skibet. I øjeblikket ligger Skoleskibet Danmark i Langelandsbæltet undervejs mod Esbjergs 6. bassin, hvor det ventes i havn tirsdag ved middag, hvorefter der bliver åbent skib klokken 14.00-16.30 på onsdag. - Det bliver sidste chance for at se skibet i sin gamle opsætning, understreger Morten Beck Risom, der selv kommer fra Esbjerg og glæder sig til at vise skibet frem sammen med den øvrige besætning.

Skoleskibet Danmark Skoleskibet Danmark er et af Danmarks to skoleskibe og indgår som led i en fem måneders grunduddannelse til skibsassistent på det maritime og polytekniske uddannelsescenter Martec i Frederikshavn.Deri er et tre måneders togt, der begynder efter halvanden måned med indledende undervisning og værkstedsskole i Frederikshavn. Når eleverne afmønstrer i maj, kan de kalde sig ubefaren skibsassistent - dét, der i gamle dage hed matros.



80 elever tager hvert år på togt.

En større renovering af eleverne opholdsrum i 2007 affødte en opgradering af undervisningsfaciliteterne og komforten generelt, og der blev også installeret aircondition om bord. Pr-foto

Alt er naglet sammen Han kalder projektet en levetidsforlængelse af skoleskibet, som er bygget i 1932-33 på Nakskov Skibsværft. Dengang var træskibene og sejlskibenes tid allerede slut, men skoleskibet Danmark blev alligevel et sejlskib for at bevare de gamle sejltraditioner. Allerede efter 25 års sejlads var der dog snak om at skrotte skibet, men det overlevede, og det gør i dag stor gavn i uddannelsen af 80 skibsassistenter årligt. -Vi afklæder den bageste del af skibet til det bare stål, inspicerer det og skifter alt jern, der er tæret mere end 80 procent, fortæller maskinchefen og afslører dermed også, at et stålskib er bygget af simpel jernplade. - Det er bygget med et håndværk, der ikke findes i dag. Alt er nittet og naglet sammen med håndkraft. Titusindvis af nitter og nagler, hvor der sad en mand på hver side af jernpladerne, forklarer Morten Risom. I denne omgang bliver jernpladerne dog svejset sammen med den mest moderne teknik. Agtermasten af jern vil samtidig for tredje gang i skibets levetid blive taget ned, og alle wirer udskiftet sammen med de to øverste grene på masten. Og ja, den cubanske mahogni, der er udryddet i dag, bliver selvfølgelig genbrugt, når skibets fine kahytter genopbygges.

Danmark blev bygget med det formål at uddanne søfolk til den danske handelsflåde. En opgave, der kun har været afbrudt én gang: I 1939 besøgte skibet Amerika for at deltage i verdensudstillingen i New York, men da anden verdenskrig brød ud, forblev skibet i amerikanske farvande for at undgå at blive bytte for nazisternes ubåde. Privatfoto

Teaktræksdækket skal op Teaktræsdækket på den bageste del af skibet skal også rykkes op, og efter inspektion af jernet lægges igen af specialister. Eleverne, som sover i hængekøjer i skibets mere åbne forreste del, har netop afsluttet deres togt i Caribien og afmønstrede i Rønne på Bornholm. Turen til Esbjerg gennemføres med søfartsskoleelever og elever fra matrosuddannelsen. Der er 55 elever om bord og en besætning på 16 mand. Det store projekt foregår hos Esbjerg Shipyard - Granly Gruppen i 6. bassin. Fonde har sponsoreret med 20 millioner kroner, mens staten betaler resten. Og det bliver dyrt. Skoleskibet Danmark har været gennem renovering i fire etaper de seneste syv år. Og denne gang bliver det den gennemgribende sidste etape, som sikrer, at landet stadig har et skoleskib som Danmark i mange år. Skoleskibet Georg Stage er eneste andet danske skoleskib. Forklaringen på, at man stadig bruger sejlskibe som skoleskibe er, at denne sejlform rummer traditionelt håndværk og sømandskunnen samt masser af teambuilding, personlig udvikling og handling med direkte konsekvens. Folkene om bord skal indordne sig under vejr og vind - og hinanden. At et sejlskib kræver samarbejde og kunnen, mens et motorskib altid kan pløje sig gennem oceanet. Skoleskibets mission er at uddanne skibsassistenter, og en af aftagerne er Esvagt, der tager cirka ti skibsassistenter årligt. Andre vælger at læse videre til skibsfører eller maskinmester.

Danmark blev oprindelig bygget til 120 elever, men i 1959 blev det ombygget til at sejle med 80 elever. Pr-foto