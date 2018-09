Millionkup: Plejehjemsbus blev brugt til rambuktyveri

Det tog under tre minutter for ukendte gerningsmænd at stjæle 60 kostbare ridesadler fra firmaet Kongeå Sadelmager i Gredstedbro natten til onsdag.

- Vi forhandler to mærker af sadler. Vores eget mærke, KS, som produceres i England og som vi er eneforhandler af. Men derudover er der stjålet sadler af det amerikanske mærke Custom. Jeg tror ikke på, at de kan afsætte dem i Danmark. Her vil vi kunne spore dem, hvis de sættes til salg på Den Blå Avis, siger Jytte Wissing.

Klokken 2.22 gik tyverialarmen, og ejeren af firmaet Jytte Wissing kan på overvågningsbillederne fra forretningens videokameraer se, at de to - måske - tre gerningsmænd på mindre end tre minutter kastede de 60 ridesadler gennem en smadret butiksrude og ind i bussen, hvorefter de kørte bort.

GREDSTEDBRO: 60 ridesadler, som hver koster mellem 20.000 og 30.000 kroner blev natten til onsdag stjålet ved et regulært kup hos firmaet Kongeå Sadelmager i Gredstedbro. Kuppet blev udført ved hjælp af en bus, som gerningsmændene forinden stjal på plejehjemmet Karstensminde i Gredstedbro. En bus, som normalt bruges til at køre plejehjemmets beboere på udflugt.

Den stjålne bus fra plejehjemmet Karstensminde i Gredstedbro, som blev brugt til nattens sadelkup blev onsdag formiddag fundet kørt fast i en skov ved Kalvslund. Det bekræfter daglig leder på plejehjemmet, Ninna Juul-Jensen.- Vi blev ringet op og fik at vide, at bussen var fundet kørt fast i skoven. Manden, som fandt bussen kunne fortælle, at instrumentbrædtet i bussen var brækket op, og der var sket store skader på bagenden af bussen. Vi frygter, at bussen nu er totalskadet, siger Ninna Juul-Jensen. - Vi skulle have været på udflugt i bussen i morgen, så nu har vi nogle beboere, som er kede af, at de ikke kan komme det. Det kan nok have lange udsigter, inden vi kan komme ud og køre i den igen - hvis vi overhovedet kan det, konstaterer lederen af Karstensminde.

Maskerede gerningsmænd

Ud fra overvågningsbillederne vurderer hun gerningsmændene til at være mellem 20 og 30 år, høje og tynde. De havde ensfarvede hættetrøjer på, og de bar handsker. Jytte Wissing skønner, at gerningsmændene er lyse i huden. De havde en maskering for munden.

- Jeg kan se på billederne, at der var to inde i forretningen. Om der har været en tredje udenfor ved jeg ikke. Vi kan se, at de har bakket lidt frem og tilbage foran butiksruden, og så bakkede de ind i den med et ordentligt skrald og brugte bussens anhængertræk til at smadre den store termorude. Det er sket med så voldsom kraft, så gavlen med butiksruden er slået helt skæv, konstaterer hun.

Gerningsmændene ville også være sikre på, at ejerne af sadelforretningen, Jytte Wissing og Steen Larsen, ikke kunne jagte gerningsmændene i bussen. Gerningsmændene stak således hul i bagdækket på Jytte Wissings og Steen Larsens varebil, så den ikke kunne køre nogen steder.