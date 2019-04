DEN A.P. MØLLERSKE støttefond: Socialt byggeri med målbar effekt

Den A.P. Møllerske Støttefond har i 2016 besluttet at donere 750 millioner kroner til det sociale område. Det kan være støtte til:Bedre fysiske rammer, som en vej til at opnå forandringer på det sociale område. Psykiatriske hospitaler er et bemærkelsesværdigt eksempel. Her har bedre indretning medført lavere medicinforbrug og færre bæltefikseringer.



Byggeri og anlæg, hvor de "sociale mursten" er med til at skabe bedre liv for socialt udsatte. I centrum er høj arkitektonisk kvalitet, økonomisk bæredygtighed og fokus på borgernes behov for tryghed, gode relationer, respekt og mulighed for selv at sætte rammer.



Fonden støtter udvikling af byggeri og anlæg, som styrker den sociale indsats og målbart bedrer udsatte borgeres liv. Prototyperne skal samtidig have værdi for samfundet, så projekterne bliver økonomisk bæredygtige.