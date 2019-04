Millioner fosser fortsat ud af kassen: Borgmester kræver handling

Esbjerg Kommune: I en tid, hvor det kommunale budget er under hårdt pres, er det i allerhøjeste grad utilfredsstillende, at man ikke aner, hvorfor en af de helt store poster bare stiger og stiger.

Det mener borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der nu for anden gang efterlyser en forklaring fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på, hvorfor den kommunale medfinansiering af borgernes sundhedsudgifter fortsætter sin himmelflugt.

Den kommunale medfinansiering dækker over kommunernes medfinansiering af borgernes behandling på sygehusene, og som tidligere omtalt rammes samtlige kommuner i Region Syddanmark - minus Fanø - af stigende udgifter til trods for, at Region Syddanmark under ét ellers er mester i at reducere antallet af forebyggende og akutte indlæggelser til langt under landsgennemsnittet.

Det er Kommunernes Landsforening (KL), der har udarbejdet beregningerne for de fremtidige sundhedsudgifter på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen, og dét, man i kommunerne især finder utilfredsstillende, er, at ingen aner, hvorfor de skal betale mere. For Esbjergs vedkommende stiger udgifterne over årene 2019-2022 med 100 millioner kroner.