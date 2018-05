Milliondyr MR-scanner er ude af drift i månedsvis

Der går som minimum seks til otte uger fra dags dato, før den ødelagte MR-scanner igen er oppe at køre, efter at være blevet badet i kølervæske ved en fejl. Dermed må Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg undvære scanneren i op mod et halvt år i alt.

Skade: Det tager tid at komme sig over et styrtebad i kølervæske, når man er et enormt maskineri i form af en MR-scanner. Den MR-scanner, der i marts måned blev ødelagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, vil således tidligst være oppe at køre igen om seks til otte uger, oplyser Region Syddanmarks afdeling for medicoteknik, der efter eget udsagn ikke tør være for optismiske. Dermed vil scanneren stå stille i op mod et halvt år i alt. Skaden, hvor litervis af kølervæske fossede ud i MR-scannerens teknikrum, skete i forbindelse med installationen af en helt ny scanner. Her opstod to fuldstændig identiske situationer, hvor en nymonteret føler rev sig løs af et kølerrør. I to måneder har Sydvestjysk Sygehus ikke kunnet komme i gang med reparationen på grund af en række uafklarede forhold.

Sagen kort I marts måned blev en MR-scanner til 12 millioner kroner ødelagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i forbindelse med installationen af en helt ny scanner.

Af en aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået, fremgår det, at uheldet skyldes to identiske fejl: En føler har revet sig løs af et kølerrør, som har lækket litervis kølervæske ud i to teknikrum.

Sydvestjysk Sygehus har rejst et stort erstatningskrav mod to leverandører, men det er endnu ikke afgjort, hvem der bærer skylden.

Den ødelagte MR-scanner vil tidligst være oppe at køre igen om seks til otte uger.

Sydvestjysk Sygehus forsikrer, at skaden ikke kommer til at påvirke patienterne.

Reparation i bero For det første har forsikringsselskabet Topdanmark, som repræsenterer de leverandører, der har monteret den pågældende føler, afvist, at leverandørerne er skyld i skaden. For det andet har Topdanmark ikke anerkendt størrelsen på erstatningskravet. Ifølge Topdanmark og Region Syddanmarks afdeling for medicoteknik er parterne mandag nået til enighed om sidstnævnte. Det betyder, at Sydvestjysk Sygehus nu kan komme i gang med at udbedre skaden. - Det er korrekt, at vi har anerkendt kravets størrelse. Det betyder, at hospitalet kan sætte reparation i gang, og såfremt hospitalets fremsendte dokumentation skulle vise, at vores kunder har handlet ansvarspådragende, så er vi enige om, hvilket beløb der skal erstattes, skriver kommunikationschef i Topdanmark, Jens Langergaard, i en mail. Hvis Sydvestjysk Sygehus havde sat en reparation i værk, inden parterne var nået til enighed om erstatningskravet, ville sygehuset risikere ikke at få dækket alle omkostninger.