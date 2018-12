Million-pulje skal forbedre skolebørns sikkerhed

Det politiske fokus på at sikre skolevejene fortsætter med oprettelsen af en pulje på to millioner kroner. Hvordan pengene skal bruges, afventer nu et samarbejde med skolebestyrelserne.

Esbjerg: I december sidste år tog man første spadestik til en hel stribe trafik- og anlægsprojekter for at sikre, at kommunens yngste borgere kan komme sikkert og helt til og fra skole. Og mens de projekter så småt er ved at være i mål, kan nye begynde. For i forbindelse med årets budgetforhandlingerne øremærkede man yderligere to millioner til samme formål.

- Vi vil have flere ud at cykle, og hvis det skal lykkedes, er sikkerheden essentiel. Det gælder hvad enten der er tale om voksne eller børn, men de gode cykelvaner bliver grundlagt i de tidligere år, så det er yderst relevant at sætte ind ved skolerne, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen. Pengene er tænkt som en pulje til "rester".

- De to millioner er til små projekter, der har stået på skolernes ønskesedler længe, men som vi ikke har haft midler til at imødekomme. Det kan for eksempel være en cykelkampagne, en ekstra asfalt-markering, bedre lys ved en fodgængerovergang eller lignende, siger Søren Heide Lambertsen (S).