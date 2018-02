Miljøordfører om Vilslev-sag: Nu må ministeren tage en beslutning

Der er blevet kigget meget på diget ved Kongeåslusen og snakket meget om, hvilke instanser, der ikke har et ansvar. Men et faktum er, at Vadehavskanalen vest for Kongeåslusen ikke er blevet renset op siden 2003, og at ingen i samme tidsrum har haft ansvaret for området. Vadehavskanalen blev endda planlagt nedlagt under Ribe Amt, men den er der stadig, og imens går snakken videre. Foto: Chresten Bergh

Lodsejere langs Kongeåen var i 2003 med til at opgive den Vadehavskanal, som Vilslevborgere og lodsejere i dag mener skal renses op for at forbedre forholdene i den vestlige del af Kongeåen ved Vilslev. Samtidig er tidligere udvalgsformand forbløffet over, at man kan have et stykke af Nationalpark vadehavet, som ingen har ansvaret for.

Vilslev: Allerede i september 2003 blev der truffet beslutning om, at den såkaldte Vadehavskanal, der i 1965 blev opført som en 1400 meter lang, gravet kanal for bedre at kunne føre vandet væk fra Kongeåen ved Kongeåslusen, skulle fjernes. I et dokument fra Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet lød det dengang, at vandstandsobservationer foretaget ved fast målestation ved havslusen før og efter de årlige sandopgravninger viste, at opgravningerne ikke påvirker vandstandsforholdene i åen indenfor slusen. På den baggrund, blandt andet efter forslag fra lodsejere langs nedre del af Kongeåen, traf Ribe Amt derfor en principbeslutning om at opgive kanalen og retablere det naturlige afløb, Oksen Lo, og at iværksættelse af foranstaltningerne skulle afvente nærmere drøftelser med Skov- og Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. Sådan lød det i 2003. Og man afventer stadig, selv om det i dag anses som usandsynligt at genetablere Oksen Lo i et fredet område som Vadehavet. Ribe Amt havde tilladelse til at have kanalen, så længe den blev vedligeholdt, men siden er intet sket, og på den baggrund er det forståeligt, hvis Vadehavskanalen i dag er sandet til. Det formodes, at der ophober sig 15-20 cm sand i Vadehavskanalen hvert år, selv om det hed sig i 2003, at selv samme Vadehavskanal ikke påvirker vandstandsforholdene øst for slusen.

Notat fra 2003 Ifølge et svar fra Miljøstyrelsen fra 30. januar 2018 lyder det, at der senest er redegjort for myndighedsforholdene for overgangszonen ved vandløbs udløb i Vadehavet og for søterritoriet i Vadehavet i et notat fra 19. september 2003. Dette notat blev udarbejdet af den daværende Skov- og Naturstyrelse for det såkaldte Lauritsen-udvalg vedrørende vurdering af natur- og miljøreguleringen i Sønderjyllands og Ribe Amter.

Statens areal Tilbage står så, at intet er sket siden 2003, og at ingen i dag har ansvaret for, hvad der skal ske med det område, der ifølge formand for Ribe Digelag, Hans Tobiasen, har betydning for de store vandmængder, der ophober sig øst for diget ved Vilslev. - De skal se at få gjort noget ved den kanal, for ellers kan man ikke få vandet væk. Men i forhold til, hvem der har ansvaret for det, det er så lige der, at Danmark bliver lidt en bananrepublik, hvor ingen tager ansvar. De kaster bolden mellem hinanden, og så må Vilslev-borgerne lide under det, indtil nogen finder en løsning, siger Hans Tobiasen, der mener, at området vest for diget bør være statens areal, og dermed statens ansvar.