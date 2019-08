Miljøforvaltning efter grødemøde: Tillid fra Ribes borgerne skal genoprettes

En lang række kritiske spørgsmål til Esbjerg Kommunes miljøforvaltning i sag om Mølledammen i Ribe endte med en lovning på, at forvaltningen nu arbejder hen imod et blankt vandspejl i Ribe Mølledam. Mødet gav indikationer om bedre samarbejde og kommunikation fremadrettet, og fir direktør Erik Jespersen er det nu vigtigt, at Ribes gruppe af kritiske borgere igen får tillid til forvaltningen.

Esbjerg: - Kursen er sat mod et blankt vandspejl i Mølledammen i Ribe. Sådan formulerede direktør i teknik og miljøforvaltningen i Esbjerg Kommune, Erik Jespersen, fremtiden for Mølledammen i Ribe på det møde, forvaltningen selv havde sat op for at orientere om, hvad der er op og ned i sagen om Mølledammen i Ribe. Til mødet var inviteret flere kritiske medier, kritiske borgere fra Ribe samt politikerne i Teknik & Byggeudvalget, og efter miljøchef Christina Føns' oplæg om forholdene i Mølledammen skød især de konservatives Peder Tørnqvist og Bjarne Kiholm fra Ribe løs med kritiske spørgsmål. Det var spørgsmål om, hvorfor man i eksempelvis Silkeborg kunne fjerne grøde med en uges varsel i et Natura 2000-område, og der var diskussioner om vandløbsregulativer, strømrender, vandområdeplaner og naturbeskyttelseslove, snæbler og driftshistorik. Underliggende lå det spørgsmål, hvorfor man dog ikke bare kunne fjerne grøden i Mølledammen og genoprette et smukt, blankt vandspejl, og Peter Tørnqvist havde en enorm bunke med spørgsmål, han aldrig nåede at få stillet.

Mødedeltagere Med til mødet på Esbjerg Rådhus var Anders Rohr Jørgensen(V), Alex Sørensen(V), Mussa Utto(S) og Søren Heide Lambertsen(S) fra Teknik & Byggeudvalget, Niels Laursen fra Sydvestjysk Landboforening og Christina Føns, Henrik Kikkenborg og Erik Jespersen fra miljøforvaltningen. Medierne JydskeVestkysten og RykIndRibe var der også sammen med de Konservatives Peder Tørnqvist, tidligere byrådsmedlem Vivi Lindblad og Bjarne Kiholm, begge kritiske borgere fra Ribe samt næstformand i Lokalråd Ribe Midt, Willi Weber.

Ingen svar - Vi kan ikke bare sende en mand ud med en saks og fjerne grøden. Vi skal først dokumentere, hvad konsekvenserne er, og det er dette arbejde, vi er i gang med, sagde Erik Jespersen og forklarede, at man forventede et svar på dette i uge 40. Om alt går efter planen kan der dermed klippes grøde i Mølledammen i 2020, men der var et spørgsmål, forvaltningen ikke kunne svare på. - Vi overtog driften efter amtet i 2007, og forsatte den måde, de havde gjort det de sidste år af amtets eksistens. Vi har fundet frem til, at der skete et personskifte i amtets forvaltning i 2003, og at det blev Natura 2000-område i 2004, hvorefter vedligeholdet er blevet ændret. Vi har ikke fundet ud af hvorfor, men vi har fortsat dette arbejde efter 2007, selvom der har ikke været en politisk beslutning om det, forklarede kontorchef Henrik Kikkenborg som årsag til, hvorfor Esbjerg Kommune forvalter området, som de gør i dag.

fem år Erik Jespersen indrømmede, at hans forvaltning godt kan blive bedre til at få deres budskaber og holdninger ud, og arbejde med kommunikationen udadtil. - Vi vil sikre os, at borgerne i Ribe får tillid til det arbejde, forvaltningen laver. Det ved jeg kan lykkedes, for det er fagligt dygtige folk, vi har i forvaltningen, som jeg iøvrigt har fuld tillid til, sagde Erik Jespersen, og det var en melding, der glædede Wille Weber fra Lokalråd Ribe Midt. - Det var rart endelig at få en fremstrakt hånd fra forvaltningen om at ville medvirke til at sikre en tilfredsstillende løsning. Det virkede som om, at der nu endelig bliver lyttet til kravet fra borgere i Ribe og andre om at få det blanke vandspejl på Mølledammen tilbage, sagde Willi Weber. Men Erik Jespersen, du siger kursen er sat mod et blankt vandspejl i Mølledammen. Hvorfor har det taget fem år at sætte denne kurs, når Mølledammen sidst blev renset i 2014? - Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor det forholder sig sådan, men det er det, vi arbejder hen imod nu. Vi er i forvaltningen ikke i tvivl om, hvad der er politikernes ønske i denne sag, og det er det, vi arbejder efter, siger Erik Jespersen.