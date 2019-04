33-årige Mikkel Willerslev fik for ti år siden den alvorlige hørelidelse tinnitus. Samtidig blev han ramt af lydoverfølsomhed, som betyder at han kan få store smerter af pludselige høje lyde, hvis en person taber et bundt nøgler, hans datter smider en Duplo-klods på gulvet eller den skærende lyd af bestik mod en tallerken.