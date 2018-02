Mikkel Ræv på glatis midt i Esbjerg

Esbjerg: Om ræve drømmer om at stå på skøjter, vides ikke, men onsdag aften ved 22-tiden blev en ræv set gøre forsøget på skøjtebanen midt på torvet i Esbjerg.

Og ganske som i Walt Disneys elskede juleklassiker måtte den lille Mikkel hurtigt erfare, at "hey - vandet er stiiiift!"

Frank Holm, som bor i Esbjerg, gik aftentur ved Torvet og tog et billede af ræven.

- Jeg troede på lang afstand, at der var tale om en hund, men da jeg kom tættere på, kunne jeg se, det var en ræv. Den skøjtede rundt og rundt, og det var synd for den, så jeg ringede til Dyrenes Vagtcentral for at tilkalde hjælp. Mens jeg var ved at forklare dem om situationen, lykkedes det pludselig ræven at hoppe over hegnet i den ene side af skøjtebanen, og væk var den, fortæller Frank Holm, som oplyser, at flere borgere på Torvet så den lille ræv skøjte rundt på isen.

De fik sig dermed en anderledes naturoplevelse og måske noget at snakke om over aftenkaffen. Eller over morgenkaffen torsdag, måske. Torsdag morgen bragte JydskeVestkysten nemlig en historie om en ulv, der er set løbe tværs over Hjertingstien.

En ræv på skøjtebanen midt på Torvet, og en ulv set tæt på bymæssig bebyggelse - esbjergenserne bor i den grad tæt på naturen!