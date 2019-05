Mikkel Ammitzbøll: Alle børn skal have en chance

- For mig gør det jo ondt helt ind i sjælen, når mine elever kommer til mig og siger, at de er bange for, at de skal smides ud af landet. Børn skal jo ikke gå rundt og være bange - hverken danske børn eller børn med anden etnisk baggrund end dansk, siger han.

RIBE: Fra sit daglige arbejde som lærer på Grønvangskolen i Vejen har Mikkel Ammitzbøll på egen krop mærket, hvad der sker, når debatten om flygtninge og indvandrere bliver for skinger og tonen for rå.

Tidligere socialdemokrat

39-årige Mikkel Ammitzbøll har været aktiv i SF de seneste syv-otte år, og han var første gang opstillet til et valg, da han var kandidat for partiet ved kommunalvalget i 2017. Tidligere var Mikkel Ammitzbøll medlem af Socialdemokratiet.

- Men jeg kunne ikke forlige mig med Socialdemokratiets linje, mens Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon havde magten. Der var sagen om salget af DONG-aktierne, men også partiets stramme linje over for flygtninge og indvandrere var mig meget imod. Derfor blev jeg SF'er. Jeg er helt med på, at S og SF skal samarbejde efter et kommende regeringsskifte. Men vi skal ikke lukke grænserne til Danmark. Det må betyde, at vi igen skal tage kvoteflygtninge, øge dansk udviklingsbistand og arbejde for et solidarisk asylsystem på europæisk plan. Det er nogle af de punkter, hvor vi skal kunne påvirke socialdemokraterne i en mere fornuftig retning, mener Mikkel Ammitzbøll.

Han nøjes ikke med at være kritisk over for sit tidligere parti. Han er også kritisk over for sit nuværende parti, SF. Partiets opbakning til ghettoplanen, som blandt andet betyder nedrivning af gode boliger i områder, som karakteriseres som ghettoer - herunder Stengårdsvej i Esbjerg.

- Her er SF hoppet med på populismen. Det har både jeg selv og Esbjerg partiforening taget afstand fra. Det er vi lodret imod, og det har vi sagt højt - blandt andet i et læserbrev i JydskeVestkysten. Men vi har også sagt det til partiledelsen, siger Mikkel Ammitzbøll.