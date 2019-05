Midtbyen vil mangle massivt mange vuggestuepladser

Der vil mangle 101 vuggestuepladser i Midtbyen-Rørkjær i 2024, mens der på nuværende tidspunkt mangler 60 pladser. Det er en udfordring, som der skal kigges på, mener formanden for Børn & Familieudvalget. Formanden for forældrebestyrelsen un

Esbjerg Kommune: Der mangler 60 vuggestuepladser i Midtbyen-Rørkjær lige nu. Men der vil mangle 101 i 2024, hvis ikke der bliver gjort noget ved udfordringen. Det kom frem på Børn & Familieudvalgets seneste møde.

JydskeVestkysten skrev om udfordringen med manglende vuggestuepladser i midtbyen tilbage i januar, men nu er der kommet konkrete tal på, hvordan situationen egentligt ser ud.

- Vi vidste godt, at situationen ville se sådan ud. Der er en udfordring, og derfor skal vi også handle på det, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget.

Som reglerne er nu har kommunen fire garantidistrikter, hvori der skal findes plads til et barn i en institution indenfor distriktet. I sagsfremstillingen har forvaltningen kigget på konsekvenser og muligheder for, hvis der skal tilbydes pasningsgaranti indenfor kommunens 21 opskrivningsdistrikter. Opskrivningsdistrikterne er mindre geografiske områder indenfor de fire garantidistrikter. Den løsning ville medføre en merudgift på 76 millioner kroner for kommunen, og derfor var det ikke interessant for udvalget.

- Vi er blevet enige om, at sagen giver anledning til at kunne kigge på distrikternes opbygning og antallet af det vuggestuepladser, som vi har i dag. Vi skal kigge på, om der kan være flere i institutionerne i indre by. Vores drøftelser på mødet udløste ikke en konkret sag, men vi har bedt forvaltningen arbejde videre med forskellige spørgsmål. For der er behov for yderlig drøftelse, og vi skal se, om vi bedre kan indfri forældrenes ønsker uden at kommer til at koste 76 millioner, siger Diana Mose Olsen.