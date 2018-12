Midt i juleferien: Privatskole i Ribe holdt flyttedag

- Det ligger i skolens dna, at vi som forældre hjælper til. Det ville jo også være dyrt for skolen, hvis man skal hyre professionelle flyttefolk, og så går det hele meget nemmere, når vi er en stor flok forældre, som løfter i flok, siger Brian Juhl om baggrunden for, at han meldte sig til at hjælpe med flytningen.

RIBE: Brian Juhl er far til Noah, som går i 2. klasse på Riberhus Privatskole. Og fredag var Brian én af de 60-70 forældre, som brugte en fridag mellem jul og nytår til at hjælpe med flytningen af møbler, tavler og alt det andet inventar, som skal gøre at privatskolen fra den 7. januar igen skal være en funktionsdygtig skole i nye, større rammer.

Engagere

- Skolen er god til at engagere forældrene og fra min søns klasse er der også flere andre forældre, som hjælper til.

Brian Juhl fortæller, at det var i kølvandet på diskussionen og balladen om skolereformen, at han og hustruen valgte, at Noah skulle gå på privatskolen. Parrets to yngre børn er også skrevet op til senere at skulle starte på skolen.

- Og så kan vi godt lide skolens værdier. Den måde man f.eks. griber mobning an. På skolen er man heller ikke bange for at kigge i børnenes madpakker og sørge for, at børnene får sund mad med i skole. Derudover har eleverne idræt og bevægelse hver dag i skolen. Generelt synes vi, at skolen har mange ressourcer til at gennemføre den pædagogik man satser på, lyder det fra Brian Juhl.