Michelin-restaurant er lun på østers fra Mandø

Benny Thomsen, som driver Mandø Event, har en drøm om at få igangsat salg af østers fra Vadehavet på et større kommercielt marked - både lokalt og rundt om i Danmark. Men det kræver, at der hver uge tages prøver for, at fødevaresikkerheden kan være i top. Og det er en bekostelig affære.

MANDØ: Da ejeren af Mandø Event, Benny Thomsen for nylig var i TV Syd for at fortælle om sine drømme og visioner for salg af østers fra Vadehavet og Mandø på et større kommercielt marked, blev han efterfølgende ringet op af ejerne af restaurant Ti Trin Ned i Fredericia. Restauranten, som tidligere i år blev hædret med en Michelin-stjerne, vil meget gerne have østers fra Mandø på menukortet, og det bekræftede Benny Thomsen i, at hans idé om at få udbredt østers fra Vadehavet og Mandø til andet og mere end kinesiske turister eller folk på østersture på Mandø er gangbar.

Der er bare lige et par forudsætninger, som skal være opfyldt før det projekt kan sættes i søen. Og det handler i alt væsentligt om fødevaresikkerhed. Derfor har Benny Thomsen af egen lomme betalt mere end en halv snes tusinde kroner for at få lavet test af alger hentet ind fra Vadehavet tæt på Mandø. De prøver viser, at de indsamlede østers rent sundhedsmæssigt ikke udgør nogen risiko.

- De blev testet for e-colibakterier, tungmetaller, alger og toksiner. Og det er ingeniørfirmaet Orbicon, som er det bedste i Danmark, når det handler om aquakultur, som har lavet prøverne. Så disse østers fra Mandø har bestået, siger Benny Thomsen.