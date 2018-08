Michael udlejer mobile huse

HUNDERUP: Skal dit hus renoveres, og mangler du og din familie i den anledning et sted at bo, mens håndværkerne er i gang? Så kan du leje en mobil beboelsesvogn fra to til fem personer hos Michael Rosendal i Hunderup, som driver firmaet Rosendal Entreprise. Vognene fås både i en luksus- og en almindelig udgave.

Eller har du selv en campingvogn, men kunne egentlig godt bruge et kombineret badeværelse og bryggers med vaskemaskine også, mens familien er "landflygtig"? Jamen så er det det mobile badeværelse, du skal overveje. En fire personers mandskabsvogn og en kombineret spise- og kontorvogn er der også mulighed for at leje.

Og nu går den del af Rosendal Entreprises virksomhed ganske godt. Seks kunder i København, to i Nordjylland og mange i det syd og østjyske - samt på Fyn. Michael Rosendal leverer selv vognene, der typisk er udlejet fire-fem måneder - et par enkelte på kontrakt over henholdsvis ét og tre år.

- Er man interesseret i selv at erhverve en mobil vogn, så forhandler jeg dem i øvrigt også, tilføjer Michael Rosendal.

Michael Rosendal, der egentlig er uddannet lastvognsmekaniker, driver Rosendal Entreprise som et enmandsfirma med freelance-assistance efter behov. Han har forstand på tal og finansiering og udfører arbejder over hele landet inden for ventilation, offshore, byggeri, vindmøller, kran og montage. Og nu altså også udlejning og salg af mobile beboelsesvogne.