Mette fik foden under egen blomsterbutik i Bramming

Mette Bjerge, til venstre fik på åbningsdagen mandag besøg - og gave - af Gitte Buus Larsen, som driver Det lille Bageri i Storegade. Gitte glædede sig over, at Mette Bjerge skal drive idéelle videre, og hun glæder sig over, at der er nogen, der er med på at styrke Brammings ry som en god handelsby. Foto: Ole Maass.