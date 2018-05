Metalbrag lukker ned for skolekoncerter i Esbjerg Kommune

Den 31. maj spiller Ribe-drengene fra dødsmetalbandet Aphyxion Esbjerg Kommunes sidste skolekoncert. Mange ærgrer sig over, at det i det nye skoleår er slut med koncerter på skoleskemaet, men Aphyxion glæder sig til at give et brag af en afslutningskoncert på deres gamle skole.

Ribe: Fire af musikerne i det ripensiske metalband Aphyxion har gået på Ansgarskolen i Ribe, og derfor passer det bandet perfekt, at det er dem, der kommer til at sætte et effektfuld og metalhårdt punktum for skolemusikken i Esbjerg Kommune.

31. maj fyrer Aphyxion nemlig op under Vadehavsskolen i Ribe som en afrunding på et skoleår spækket med spændende, professionelle skolekoncerter, der har budt på mere end 50 koncerter for cirka 6000 grundskoleelever i Esbjerg Kommune. Koncerterne er arrangeret af det nationale kompetencecenter Levende Musik i Skolen, men efter sommerferien er det slut, fordi Esbjerg Kommune har valgt at spare ordning og koncerter væk.

- Vi har glædet os til, at en af vores gamle skoler ville booke os, siger forsanger Michael Vahl, der glæder sig over, at der til koncerten også deltager elever fra Gredstedbro Skole Vittenbergskolen, fordi han selv har slået sine folder som elev og senere lærer på Gredstedbro Skole.

- Det bliver uendelig sjovt at spille på hjemstavnen foran både gamle lærere og nye elever, og vi kommer nok til at skrue lidt ekstra op for produktionen., siger Michael Vahl, mens også lærer Asmus Thomsen deler gensynsglæden.

- Jeg har længe haft et stort ønske om at få Aphyxion til at spille i Ribe, og der er faktisk nogle pensionerede lærere, der gerne vil deltage i koncerten, netop fordi de kender drengene, siger Asmus Thomsen.