Det ripensiske metalband Aphyxion drager i de kommende uger på en længerevarende Europa-turné, hvor de på en del af turen dog må undvære forsanger Michael Vahl. Han må blive tilbage i Danmark for at studere.

Ribe: Da Aphyxion lørdag 8. september gav koncert på spillestedet Vega i København, var det starten på en længerevarende turné til spillesteder i hele Europa.

Det talentfulde band startede 2018 ud med blandt andet at spille 50 skolekoncerter to måneder, for derefter at tage et halvt års pause, så det er et totalt genopladet metalband, der står klar til at erobre Europa.

Efter Vega spillede bandet i Aarhus og igen 21. september i Sønderborg, hvorefter bandet spiller en lang række koncerter i England, Holland og Tyskland, men der bliver en væsentlig ændring i bandets opsætning, idet forsanger Michael Vahl kun er med ved de danske koncerter, idet han skal færdiggøre sit studie på DMJX i Aarhus.

- Jeg er selvfølgelig skide ked af, at jeg ikke kan spille med til alle koncerterne, men det er desværre skolens beslutning. Om et halvt år er jeg færdiguddannet, og så kan jeg fokusere fuldt på bandet igen, siger Michael Vahl og forklarer, at man får forsanger Andreas Bjulver fra bandet Cabal til at være stand-in på resten af touren.