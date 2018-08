Mere yoga til folket

- Det, jeg har kærest ved yoga, er, at jeg bliver tålmodig med mig selv. Når jeg praktiserer hver dag, er jeg mere tilfreds med det, jeg er og kan, og det, jeg ikke er og ikke kan. Og jeg lader mig ikke rive med af hverken sejre eller nederlag. Yoga handler om at være med det, der er. Det er santosha for mig.

- Jeg kunne mærke, at det føltes ligesom, når jeg lå hjemme på mit værelse. Og jeg har stadig den følelse, jeg fik under afspændingen på Lanzarote, hvor vi lå og bagte i solen, når jeg ligger i afspændingen efter yoga i dag. Så er jeg lige der og er ikke på vej hen til eller væk fra noget, forklarer Anett og ligner et menneske, der hviler fuldstændigt i sig selv.

Efter fire år her sagde Anett op uden at have en plan B.

- Jeg var derude i tre år, og det gik rigtig dårligt. Virksomheden blev købt og solgt og købt og solgt, og inden for kort tid blev der afskediget 70-80 ansatte. En dag sad jeg og tænkte: Ønsker jeg at blive god til at fyre folk, eller vil jeg være med til at udvikle noget. Og så søgte jeg et job som HR-konsulent hos Semco Maritime.

Efter gymnasiet begyndte Anett at læse engelsk og dansk på Syddansk Universitet, fordi hun havde en idé om, at hun skulle være gymnasielærer. Men efter et par år ombestemte hun sig og fik et vikariat i dyrefoder-virksomheden Arovit.

- Jeg er glad for at have fået nogle erfarne og passionerede undervisere med, og er meget taknemmelig for, at de er med på holdet. Det er mig, der ejer Santosha, men det er et fællesprojekt.

- Jeg begyndte at lede efter et lokale, og da vi prioriterer nærhed, skulle det være et mindre sted, vi kan fylde med god energi, og hvor alle kan komme og lære yogaens mange muligheder at kende.

Anett tog i sin tid en yogauddannelse i fitness-regi i Aarhus og har undervist to gange om ugen i Fitness.dk. Men i begyndelsen af 2018 gik hun mere seriøst til værks og tog en yogauddannelse hos Simon Krohn i København. - Jeg blev meget inspireret af stedet, fordi man følte sig hjemme og blev godt modtaget, og jeg ærgrede mig over, at vi ikke har sådan et sted i Esbjerg. Derfor tænkte jeg: Så må jeg jo lave sådan et!

Guldskeen

- Der ligger nogle penge og venter. Det er ingen hemmelighed. Og jeg er priviligeret, for jeg har altid kunnet gå til min far, hvis jeg havde brug for penge. Jeg har bare sjældent gjort det. Jeg har altid haft en forståelse af mig selv som et selvstændigt menneske med et liv uden for koncernen. Den nemme vej ville have været at få et job i virksomheden, men jeg har gjort det på min måde og er ikke økonomisk afhængig af hverken min far eller en kommende arv. Jeg kunne bo i et stort hus ude i Hjerting, men jeg er glad for mit lille hus i Willemoesgade, og mig og drengene har en superdejlig tilværelse, siger Anett med eftertryk.

- Jeg er født ind i Telesikring, hvor jeg er medejer og bestyrelsesmedlem. Det er en forpligtigelse. Egsgaard HR og Santosha er min passion.

Far Ejgil, der tydeligvis har en stor plads i Anetts hjerte, skulle lige have en tilvænningsperiode, da Anett præsenterede ham for sit yogaprojekt.

- Men efter kort tid sagde han: Jeg kan jo se, det giver mening for dig.

Da Anett som 22-årig kom hjem og fortalte Ejgil, at hun var gravid, skulle han også lige sunde sig.

- Han var bange for, at alle mine drømme og planer ikke ville blive til noget. Men næste morgen, da jeg kom op i køkkenet, havde han lagt en seddel til mig, inden han var taget på arbejde. På sedlen stod der: "Vi finder ud af det".

Og det må man nok sige.