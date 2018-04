Mere viden i Esbjerg: Forsker fortæller om vedligehold og træning af de små grå

Esbjerg: Det er aldrig for sent at gå i gang med at styrke hjernen. Det viser den forskning, som Ellen Garde, læge og lektor ved Københavns Universitet og afdelingslæge på MR-Forskningssektionen på Hvidovre Hospital, har lavet.

Nu kan man høre mere om hendes opmuntrende opdagelser ved et foredrag på Hovedbiblioteket onsdag 16. maj klokken 19.00. Arrangør er FOF Vest, som også sælger billetter.

Hvor man tidligere anså ar på hjernen som en del af det at blive gammel, har blandt andet Ellen Gardes forskning vist, at ar også kan være tegn på forskellige sygdomme.

Man kan altså forebygge og afhjælpe de små grås alderdomstegn, og Ellen Garde ser muligheder i at forske yderligere i, hvad man selv kan gøre, samt hvilke indikatorer, der viser, at her er noget under opsejling i en hjerne, som det vil være en fordel at gøre noget ved.

Ellen Garde anbefaler, at man slår flere fluer med ét smæk og for eksempel er fysisk aktiv sammen med andre og i naturen, så mange hjerneområder stimuleres samtidig.