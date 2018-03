Mere end 1300 lokale er klar til at hjælpe demente

Over 1300 borgere i Esbjerg Kommune har meldt sig som såkaldte Demensvenner. Målet er, at 5000 har tilmeldt sig til november. Flere virksomheder har også gjort sig demensvenlige.

Esbjerg Kommune: 1.300 helt almindelige mennesker i Esbjerg Kommune er klar til at hjælpe demente i alle former for situationer.

De er såkaldte Demensvenner. Med en ekstra viden om demensramte og en lilla pin til at sætte i trøjen, som viser, at de er Demensvenner.

En stor del af dem er blevet Demensvenner efter, at Alzheimerforeningen i november indgik et samarbejde med Esbjerg Kommune om at uddanne flere Demensvenner i kommunen.

- Vi vil gøre en særlig indsats for demente. De skal fortsat være en del af samfundet, og det kræver en ekstra viden og vilje fra alle os andre. Vi er en demensvenlig kommune, så derfor var det helt naturligt for os at hjælpe med at uddanne flere Demensvenner, siger Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune.

I år 2017 var der 1.742 borgere med demens i Esbjerg Kommune. Prognoserne viser dog, at det tal vil stige til 3.115 i 2040. Altså næsten det dobbelte på blot 22 år.