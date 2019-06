Spændende smagsprøver, sang og dans - og mulighed for at møde beboerne på asylcenteret i Hviding er nogle af tilbuddene, når centeret holder åbent hus og inviterer alle interesserede indenfor.

Hviding: Asylcenteret i Hviding inviterer til Åbent Hus fredag 14. juni kl. 15-18, hvor man kan få et indblik i de daglige rammer for 360 beboere fra over 40 forskellige lande.

Center Hviding indkvarterer børn og voksne, som har søgt om asyl i Danmark og venter på myndighedernes afgørelse. Trods deres sårbare situation formår beboerne at skabe en meningsfuld hverdag indenfor de rammer, der er, fortæller afdelingsleder Per Birk Buhl i en pressemeddelelse.

- På Center Hviding er vi lige nu i gang med et kreativt projekt. Bah og Emmanuel, som begge stammer fra Vestafrika, har med stor motivation og begejstring kastet sig over at udsmykke væggene med graffitikunst i vores jobcenter og aktivitetsrum. Idéen er at forvandle de kedelige, institutionaliserede vægge til et livligt og farverigt opholdssted. Drengene har lige færdiggjort en tegning i aktivitetsrummet i hus 3, inspireret af mangategneserier fra Japan, og dedikeret til alle børnene i Center Hviding, fortæller Per Birk Buhl.